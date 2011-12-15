Путин заявляет, что страны-участницы ТС и ЕЭП не утратят свой политический суверенитет

Премьер-министр России Владимир ПУТИН подчеркивает, что страны-участницы Таможенного союза и Единого экономического пространства – РФ, Беларусь и Казахстан - не утратят свой политический суверенитет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал во время общения с россиянами в прямом эфире.

«Таможенный союз, ЕЭП – это интеграционные объединения совершенно другого класса, другого уровня, другой глубины – это реальная интеграция с выходом на передачу части функций на наднациональный уровень. Это не возрождение Советского Союза, это сохранение целиком и полностью независимости этих государств, политической независимости», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, такая интеграция необходима для повышения конкурентоспособности стран-членов ТС и ЕЭП в мире и обеспечения более высокого уровня жизни граждан.

Российский премьер отметил, что в Европе сейчас финансовый кризис, и он возник из-за того, что страны ЕС не согласовывали маркоэкономические показатели на наднациональном уровне. «Сейчас Франция, Германия борются за то, чтобы все как-то исправить и передать на наднациональный уровень некоторые вопросы, связанные с регулированием макроэкономических параметров», - добавил он.

По словам В.ПУТИНА, после внедрения этих предложений возникнет прообраз объединенных штатов Европы. «Мы пока до такого уровня интеграции не добрались, но мы говорим о возможности в будущем, после запуска ЕЭП перейти к формированию Евразийского союза», - напомнил он.

«В процессе переговоров и достижения компромисса мы дойдем и до этого – общей валюты и согласования макроэкономических параметров», - считает В.ПУТИН.

Справка УНИАН. Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали соглашение о создании ЕЭП в декабре 2009 года. Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. К 1 января 2012 года должно быть завершено формирование ЕЭП, а впоследствии в рамках объединения будет создан общий энергетический рынок и единое транспортное пространство. В Таможенный союз приглашались Кыргизстан, Украина и Таджикистан.

В октябре этого года была создана рабочая группа по вступлению Кыргызстана в Таможенный союз.