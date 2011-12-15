Беларусь прогнозирует рост товарооборота с Украиной до 6,1 млрд. долл. - Семашко

Беларусь прогнозирует рост товарооборота с Украиной по итогам 2011 года до 6,1 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правительства Беларуси Владимир СЕМАШКО сегодня в ходе 20-го заседания украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

По его словам, только по итогам 11 месяцев т.г. товарооборот между странами составил 5,548 млрд. долл., при этом в ноябре - около 650 млн. долл.

В.СЕМАШКО отметил, что традиционно наиболее интересными сферами сотрудничества между Украиной и Беларусью остаются сельхозмашиностроение, фармацевтика и сельское хозяйство.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-секретаря Посольства Украины в Беларуси Алексея ЕМЕЛЬЯНЕНКО, товарооборот между Украиной и Республикой Беларусь в январе-октябре 2011 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, практически достигнув уровня докризисного 2008 года - 4,98 млрд. долл.

«Из Украины в Беларусь традиционно поставляются черные металлы и изделия из них, электроэнергия, масло подсолнечное, кукуруза и прочее», - рассказали в украинском посольстве.

В Украину экспортировано белорусской продукции в январе-октябре 2011 года на 3,3 млрд. долл. (рост в 1,6 раза), импорт украинской продукции в Беларусь увеличился на 17,5% и составил 1,68 млрд. долл.

«В основном, Беларусь экспортировала в Украину удобрения калийные (рост в 2,5 раза), тракторы и седельные тягачи (рост 60%), машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (в 5,9 раза), автомобили грузовые и нефтепродукты (около 80%), сжиженный газ (63%), шины, волокна синтетические, чулочно-носочные изделия (в 1,3-1,4 раза)», - сообщили в посольстве Украины в Беларуси.

Согласно прогнозам, по итогам 2011 года товарооборот между Украиной и Беларусью превысит 5,5 млрд. долл. В 2010 году товарооборот составил около 4,5 млрд. долл.