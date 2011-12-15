Этой зимой экономику стран еврозоны ожидает «мягкая» рецессия - Ernst&Young

Этой зимой экономику стран, относящихся к зоне хождения евро, ждет «мягкая» рецессия.

Как сообщает BBC, об этом говорится в прогнозе, обнародованном международной аудиторской компанией Ernst&Young.

Согласно прогнозу экспертов этой фирмы, спад в еврозоне продлится в течение первого полугодия 2012 г., в результате чего по итогам следующего года будет зафиксирован рост на уровне всего 0,1%.

При этом Ernst&Young предсказывает, что до 2015 года безработица в еврозоне вряд ли упадет ниже 10%.

«Реформы, согласованные на саммите 9 декабря, были шагом в правильном направлении и реакция, судя по всему, стала умеренно положительной, - отмечают эксперты Ernst&Young. - Однако инвесторы по-прежнему крайне озабочены вопросом, способны ли правительства стран еврозоны быстро реализовать реформы и сохранить приверженность им».

Аудиторская компания считает, что в 2013 году экономика еврозоны вернется к росту, и ее ВВП увеличится от 1,5% до 2%.

«Неопределенность, которая зависла над еврозоной, продолжает ослаблять энтузиазм европейских компаний при принятии решений о долгосрочных инвестициях и найме рабочей силы», - считает представитель Ernst & Young Марк ОТТИ.