Глава ВР и Президент Кипра за подписание Конвенции об избежании двойного налогообложения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и Президент Республики Кипр Димитрис ХРИСТОФИАС высказываются за ускорение подписания межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения, переговоры в отношении которой продолжаются уже несколько лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЛИТВИНА и Д.ХРИСТОФИАСА.

В.ЛИТВИН отметил устарелость действующего соглашения, которое действует еще со времен СССР. В этом же ряду, по его словам, стоит также соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций, которые являются актуальным вопросом, учитывая высокий уровень инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кипром.

Также В.ЛИТВИН отметил, что за 9 месяцев 2011 г. наблюдалось увеличение объема двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и Кипром на 19,5% (на 193,2 млн. дол. США) - до 1,2 млрд. дол. США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению руководителя парламента, есть все возможности для углубления инвестиционного сотрудничества, в частности, в вопросах развития транспортной и туристически-спортивной инфраструктуры, строительства промышленных и жилищных объектов, экологических проектов, возобновляемых источников энергии.

В этом контексте В.ЛИТВИН отметил важность привлечения кипрских инвестиций в экономику Украины, напомнив, что по состоянию на начало октября с.г. Кипр инвестировал в экономику Украины 12,089 млрд. дол. США, что составляет 24,9% общего объема иностранных инвестиций.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что Украина придает большое значение развитию дружественных и конструктивных отношений с Республикой Кипр.

Кроме того, председатель ВР подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на реализации договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита Президента Республики Кипр в Украину 3-5 июля с.г. и, в частности, которые касаются дальнейшего укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений.

В.ЛИТВИН отметил, что в настоящее время важной является скорейшая ратификация обеими сторонами документов, которые были подписаны в рамках этого визита. Он сообщил, что украинский парламент уже ратифицировал два соглашения из числа документов, подписанных во время визита: об экономическом, научном, техническом и промышленном сотрудничестве и о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

На будущей неделе, по словам В.ЛИТВИНА, Верховная Рада намерена ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Украиной и Кипром в сфере автомобильных перевозок, а после завершения процедуры межведомственного согласования будут ратифицированы и другие документы.

Кроме документов, которые были подписаны во время визита, сказал В.ЛИТВИН, активно разрабатывается ряд двусторонних соглашений, в частности, о содействии и взаимной защите инвестиций, о воздушном сообщении и в сфере здравоохранения и медицинских наук, о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

В.ЛИТВИН также выразил удовлетворение тем, что Соглашение о морском торговом судоходстве было уже согласовано обеими сторонами, и может быть подписано в ближайшем будущем, возможно, во время визита высокого уровня в Республику Кипр.

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины 14-16 декабря находится с официальным визитом в Республике Кипр.