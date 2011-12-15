Мир находится на грани нового исторического периода – эксперт

Бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что мир находится на грани нового исторического периода.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение И.УМАНСКИЙ высказал в рамках исследовательской программы «Вторая волна мирового кризиса».

«Ситуацию, в которую мы уже вошли, - не только Украина, но и Европа, мир – называют второй волной кризиса. Я с этим категорически не согласен – это та же волна, которая началась еще в 2007 году, в 2008 году докатилась до Европы, накрыла, в том числе, Украину», - отметил он.

По словам эксперта, эту волну весь мир, в первую очередь США, попытался завалить деньгами.

«Знаете, такую редутную стену из денег выложили – напечатанных, естественно. Постепенно волна эту стену проела. Да, она (волна кризиса) уже не такая агрессивная, которая бьет по голове. Но накопленные структурные проблемы никуда не делись. Ни за эти два года, которые прошли, ни за предыдущие десятилетия спокойствия выводы сделаны не были, структурных изменений ни в экономике, ни в системе финансовых отношений, ни в системе финансовых рынков нет. Пытаются – опять же – деньгами удерживать эту вторую волну, не меняя и не ломая систему. Потому что она слишком многим выгодна, многие на ней зарабатывают огромные деньги. Только не все решаются ответить себе на вопрос, что та экономическая теория, на основании которой выстраивались экономические и финансовые отношения, устарела. То есть – мы сейчас на грани исторического периода, когда нам нужно переходить на новую экономическую модель», - считает эксперт.

Нью-йоркский финансист Лайонид НЕБОН в комментарии Институту Горшенина высказал мнение, что если страна тратит больше, чем она получает, то у нее будут проблемы. «Россия получает больше денег, чем тратит – нет проблемы. А, например, Греция, Италия, Франция тратят больше, чем получают. У нас в США налоги – 50%, в России – 13%. И Россия – не банкрот, а Америка – почти банкрот», - сказал он.

«В США очень многие работают на государство – и у них нет проблем. Если у тебя нет работы – нет проблем, работай на государство. Мы будем платить, и будет пенсия, страховка. Поэтому у нас миллионы работают на государство – гораздо больше, чем в России. И они будут всегда получать деньги, потому что США печатают деньги. Долги все больше и больше. Если у нас будет президент, который разбирается в бизнесе, тогда США через 5 лет смогут стать нормальной страной. А если снова будет президент, как теперь, который делает все больше долгов, то у нас будут проблемы. Мы помогаем всем странам. Зачем? Это нам надо помочь. Русские умные – они всем не помогают. Они помогают русским. Надо самому себе помогать, а потом другим. А мы мешаем – то тут, то там. Афганистан, Иран, Ирак. США имеют большие проблемы. Два года назад в январе США имели долги на 10,6 триллионов долларов. А теперь – 14,7 - на 40% больше! Мы почти банкроты. Мы тратим денег больше, чем любые другие страны», - сказал американский эксперт.

По мнению Л.НЕБОНА, для Украины важно принять принципиальное решение относительно большего сближения с Россией либо с Европой. «Вам надо решать: вам больше работать с Россией или с Западом. Это важно для Украины. Украина – в Европе, это не Азия. Россия на 80% в Азии, на 20% - в Европе. А Украина – без вопросов – 100% Европа. Поэтому вы должны работать с Европой. Ваша проблема – это менеджмент государства. Они должны решить, будет ли Украина членом клуба «Мир» или вернется в Советский Союз. Мне кажется, что теперь – при Президенте ЯНУКОВИЧЕ – Украина меньше работает с другими странами, чем раньше», - отметил эксперт.