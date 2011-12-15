Сальдированная прибыль банковской системы в ноябре составила 0,3 млрд. грн. - НБУ

Сальдированная прибыль банковской системы в ноябре составила 0,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Наталья ИВАНЕНКО в ходе круглого стола.

"По итогам октября была получена месячная прибыль 0,5 млрд. грн., по итогам ноября - 0,3 млрд. грн.", - сказала Н.ИВАНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сальдированный убыток коммерческих банков за январь-октябрь 2011 года составил 5,2 млрд. грн., за соответствующий период 2010 года — 10,6 млрд. грн.