На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0280/8,0360 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0160/8,0220, к 12:00 цены поднялись до 8,0225/8,0260. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего максимума - 8,0280/8,0360 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2519/0,2523, к 12:00 цены снизились - 0,2516/20. К закрытию торгов цены повысились до 0,2518/0,2524. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8500 (+0,0751).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2960/1,3035.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4350/10,4445, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4070/10,4155. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,4320/10,4465.