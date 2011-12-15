Динамика налоговых поступлений в бюджет опережает темпы роста ВВП на 20% - Клименко

Динамика налоговых поступлений в бюджет ежеквартально опережает темпы роста ВВП на 20%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО сегодня во время XIII Всеукраинского съезда Украинского союза промышленников и предпринимателей.

«Динамика сборов в казну ежеквартально опережает темпы роста ВВП на 20%», - отметил председатель ГНСУ.

По словам А.КЛИМЕНКО, совершенствование процедуры возмещения НДС позволило прекратить злоупотребления в этой сфере и увеличить сумму поступлений в полтора раза. При этом механизмы давления на бизнес не применяются, подчеркнул он, отметив, что уровень добровольной уплаты налогов достиг 96%.

Как сообщал УНИАН, всего за 10 месяцев 2011 года в госбюджет поступило 153,7 млрд. грн. налоговых платежей, что в 1,5 раза превышает фактический показатель соответствующего периода прошлого года.