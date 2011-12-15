Товарооборот между Украиной и Беларусью по итогам 2011 г. превысит 6 млрд. долл. - Клюев

Товарооборот между Украиной и Беларусью по итогам 2011 г. достигнет рекордного объема и превысит 6 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил в четверг в Киеве во время 20-го заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества,

По словам А.КЛЮЕВА, только за 9 месяцев 2011 года товарооборот между Украиной и Республикой Беларусь вырос на 41,3 % и составил почти 4,5 млрд. долл.

Он выразил уверенность, что необходимо и в дальнейшем обеспечивать подобные высокие темпы развития экономического сотрудничества. «Это касается взаимной торговли, реализации совместных проектов, углубления кооперационных связей», - сказал первый вице-премьер-министр Украины.

По данным белорусской стороны, в 2011 году очень хорошо развивалась приграничная торговля – на приграничные регионы приходится почти треть общего товарооборота между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания межправительственной украинско-белорусской был подписан ряд двусторонних документов.

Следующее заседание межправкомиссии пройдет в мае 2012 года в Минске.