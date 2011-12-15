Украина и Беларусь подписали ряд двусторонних документов

Представители правительств Украины и Беларуси сегодня в Киеве подписали ряд двусторонних документов.

Как передает корреспондент УНИАН, документы были подписаны по итогам 20-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

В частности, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО подписали программу научно-технического сотрудничества организаций Украины и Беларуси с выходом на рынки третьих стран; план общих действий относительно реализации украинско-белорусских инфраструктурных проектов в транспортной сфере, которые входят в состав транспортного коридора 9B Клайпеды - Вильнюс, - Минск - Киев, а также план общих действий относительно реализации украинско-белорусских инфраструктурных проектов в транспортной сфере, которые входят в состав транспортного коридора 9B, в отрасли железнодорожного транспорта.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО и его белорусский коллега Игорь ПЕТРИШЕНКО подписали протокол обмена ратификационными грамотами Договора между Украиной и Беларусью о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для последующего отбывания наказания, а также план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2012-2013 гг.

Глава Фонда госимущества Украины Александр РЯБЧЕНКО и директор Фонда госимущества Республики Беларусь Наталия ЖЕРНОСЕК подписали межправительственное соглашение о статусе объектов Белоозерской водопитательной системы Днепровско-Бугского канала, расположенных на территории Украине.

Следующее заседание межправкомиссии пройдет в мае 2012 года в Минске.