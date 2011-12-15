В Донецке скончался один из троих мужчин, раненных во время нападения на отделение банка

В Донецке скончался один из троих мужчин, раненных во время налета преступников на отделение банка "Креди Агриколь" 12 декабря.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на информацию облуправления охраны здоровья.

В пресс-службе не уточнили, кто именно из пострадавших умер, сказав только что «информация об этом поступила только что».

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Калининском районе г. Донецка двумя неизвестными в масках было совершено вооруженное ограбление отделения банка «Креди Агриколь», в результате которого были ранены три посетителя.

При налете пострадали трое мужчин, 46, 36 лет и 31 года. Первые два получили огнестрельные ранения нижней трети левого бедра, третий – сквозное ранение поясничной области.

По информации управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, двое пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, один – средней тяжести.

Злоумышленники забрали из кассы банка 900 тыс. грн., 30 тыс. американских долларов, 19 тыс. евро и 400 тыс. российских рублей.