Украина и Таджикистан продлят программу экономического сотрудничества до 2020 года

Украина и Таджикистан договорились продлить до 2020 года Межгосударственную программу долгосрочного экономического сотрудничества между странами на 2003-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНОМ.

Президент Украины отметил, что в ходе переговоров они отметили наличие значительного потенциала украинско-таджикского взаимодействия и подтвердили готовность эффективно его использовать в интересах двух государств.

«В частности, исходя из потребностей наших стран, достигнута договоренность динамично расширять взаимовыгодные связи в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической, агропромышленной и других сферах двусторонних отношений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы отметили необходимость успешной и своевременной реализации мероприятий, предусмотренных Межгосударственной программой долгосрочного экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Таджикистан. В этой связи правительствам наших стран поручено разработать и согласовать предложения относительно продления действия этой Программы до 2020 года», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, Президенты позитивно оценили итоги третьего заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и считают, что ее эффективная работа на постоянной основе значительно активизирует отношения между странами.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что с этой же целью необходимо в полной мере использовать потенциал бизнеса обеих государств.

«Мы ожидаем, что на сегодняшней встрече с представителями деловых кругов будут отработаны конкретные предложения по реализации перспективных совместных проектов в различных сферах взаимодействия. И будет создан так называемый деловой совет», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.