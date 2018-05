Правительство США сокращает поддержку банков - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что правительство США оказывает все меньше поддержки банкам страны: в перспективе только половина группы банков, находящихся в списке на получение финпомощи в случае необходимости, сможет ее получить.

Более того, по мнению экспертов Fitch, в действительности только восемь американских банков станут кандидатами на финансовую поддержку, а именно - Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., Citigroup Inc., JP Morgan Chase & Co., State Street Corp. и Wells Fargo & Co.

Ранее агентство понизило рейтинг государственной поддержки (Support Rating Floor) этих восьми банков до "А"с "А+".

По мнению Fitch, банковские регуляторы планируют ввести правила для ликвидации поддержки "проблемных"банков со стороны правительства.

"Намерение США прекратить оказывать прямую поддержку "проблемным"банкам можно проследить через последние рейтинговые действия", - пишут эксперты.

При этом, несмотря на то, что желание прекратить поддержку очевидно, агентство считает, что высокие риски и неустойчивые финансовые рынки не позволят подобным образом поступить с крупнейшими и наиболее взаимосвязанными банками, не вызывая волнового эффекта.

Fitch также подчеркивает, что подобный план действий требует дальнейшей разработки.

За несколько часов до этого Fitch понизило рейтинги таких банков как американские Bank of America (до "A"с "A+") и Goldman Sachs (до "A"с "A+"), британский Barclays (до "A"с "AA-"), французский BNP Paribas (до "A+"с "AA-"), швейцарский Credit Suisse (до "A"с "AA-"), немецкий Deutsche Bank (до "A"с "AA-"). Подтвержденными остались лишь РДЭ Morgan Stanley, Societe Generale и швейцарского UBS.

Кроме того, Fitch понизило на один или два пункта рейтинг устойчивости всех этих банков, а также американского Morgan Stanley и французского Societe Generale, передает РИА "Новости".