Цена газа 416 долл. - негатив не для бюджета, а для населения, считает Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что цена на газ в размере 416 долларов за тысячу кубометров не осложнит бюджетный процесс, но может иметь негативные последствия для населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом спикер сказал, отвечая на вопрос журналистов, осложнит ли бюджетный процесс предусмотренная правительством в проекте госбюджета цена на газ в размере 416 долларов.

«Проблема, собственно, не в цене на газ, а в том, насколько этот бюджет будет сложным для людей», - отметил он.

По словам В.ЛИТВИНА, «если цена на газ будет ниже, то мы с радостью пересмотрим этот бюджет, потому что у нас появится возможность для экономического маневра к увеличению социальных расходов».

При этом он заметил, что для финансирования дополнительных социальных выплат нужно 2 млрд. грн.

Также председатель ВР напомнил, что законопроект о госбюджете, принятый парламентом в первом чтении, предусматривает, что цена на газ может превысить 400 долларов за тысячу кубометров.

Отвечая на вопрос относительно возможности введения налога на роскошь, на оффшорные счета, В.ЛИТВИН отметил, что сегодня это становится более реальным. «Думаю, когда этот вопрос ставился вчера - были определенные сомнения. Сегодня - думаю, тот момент истины, когда все слова и призывы нужно реализовать в простых, понятных, приемлемых для людей решениях», - сказал он.

«Все, что будет идти на помощь, решение социальных проблем, будет иметь всяческое содействие и поддержку с моей стороны», - заверил он.

Председатель Верховной Рады сказал, что нынешние сложности связаны с мировыми процессами и экономическими трудностями внутри страны.

«При таких условиях все должны демонстрировать свою солидарность, ведь сложилась ситуация, когда сто семей в государстве «держат» 60% национального богатства, а на противоположном полюсе - абсолютное большинство людей. Потому движения в этом направлении являются абсолютно логическими и необходимыми», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он выразил убеждение в необходимости «переломить позицию тех людей, которые будут придумывать отговорки в этом плане».

Как сообщал УНИАН, 14 декабря вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что правительство на следующей неделе подаст в ВР проект государственного бюджета на 2012 год, исходя из цены на газ для Украины в размере 416 дол. за тысячу кубометров.