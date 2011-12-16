Перспективы мировой экономики «довольно мрачные» - глава МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД оценивает нынешние перспективы мировой экономики как «довольно мрачные».

Как сообщает радио «Свобода», по ее словам, от рисков, связанных с нарастающими кризисными явлениями, сейчас не защищена ни одна из национальных экономик.

К.ЛАГАРД подчеркнула необходимость решительных скоординированных действий многих стран по преодолению сложившейся ситуации и оживлению мировой экономики.

В четверг одно из ведущих рейтинговых агентств – Fitch снизило кредитные рейтинги шести крупных банков – из США, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии.

В тот же день французское ведомство экономической статистики сообщило, что экономика Франции, очевидно, переживает рецессию, которая продлится и в первом квартале 2012 года.