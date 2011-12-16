Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0280/8,0370 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0280/8,0370 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2523/0,2528, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4420/10,4555. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают корректироваться – 1,3005/1,3007 (четверг — 1,3022/1,3024).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.