Внедрение Системы 112 в Украине обойдется в 650 млн. грн., говорится в письме министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МНС, в документе отмечается, что только при надлежащем финансировании министерство сможет своевременно завершить построение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 в городах, которые будут принимать Евро-2012, и на территории всей Украины – до конца 2013 года. Впрочем, до сих пор остаются не полностью решенными вопросы финансирования внедрения Системы 112.

В частности, в проекте Закона “О государственном бюджете на 2012 год” МЧС не предусмотрено финансирование на указанные цели. Одновременно на реализацию Системы 112 проектом госбюджета в рамках Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу предусмотрено выделить 452 млн. грн. Укревроинфпроекту.

Как пишет В.БАЛОГА, при условии переназначения МЧС денег, которые направляются в 2012 году Укревроинфпроекту, потребность в дополнительном финансировании будет составлять 198 млн. грн.

“С целью ускорения реализации проекта по результатам переговоров с Агентством торговли и развития правительства США (USAID) за счет грантовых средств МЧС получило рабочую версию технико-экономического обоснования на создание Системы 112 в Украине. ТЭО разработала компания Winbourne Consulting LLС (США). В результате сотрудничества с компаниями – мировыми лидерами в области создания систем экстренной помощи населению МЧС подписало договор о намерениях по развитию Системы 112 в Украине с Siemens, Ericsson и Frequentis. При финансировании построения Системы 112 за счет альтернативных источников, в том числе средств инвесторов, которые могли бы аккумулироваться в специальном фонде создания и развития Системы 112, соответствующую работу можно будет завершить не раньше 2015 года”, - говорится в письме.

”Основные усилия МЧС в 2011 году были направлены на обеспечение своевременного внедрения Системы 112 в городах, которые принимают Евро-2012. В Киеве и Харькове уже закончены ремонтные работы в помещениях, где предусматривается размещение Центров 112, разработана техническая документация на обустройство линий связи. В Донецке и Львове соответствующие работы планируется завершить до конца 2011 года. В соответствии с положением о МЧС, утвержденным указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 402, на министерство возложены функции создания и внедрения в Украине системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. На выполнение требований указа МЧС разработан проект Закона Украины “О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112”, который одобрен Кабинетом министров Украины и принят в первом чтении Верховной Радой Украины», - отмечает в письме В.БАЛОГА.