Минфин планирует сегодня разместить ОВГЗ в иностранной валюте

Министерство финансов Украины планирует сегодня, 16 декабря, провести три размещения облигаций внутреннего госзайма, номинированных в иностранной валюте.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, запланированы три выпуска ОВГЗ в инвалюте, по 500 тыс. облигаций в выпуске с датами погашения 12 декабря 2012 г., 10 декабря 2014 г. и 30 ноября 2016 г. соответственно.

По информации Минфина, также планируется размещение пяти выпусков индексированных ОВГЗ.

Справка УНИАН. 16 декабря 2011 года вступило в силу постановление Кабмина от 12.12.2011 № 1280 «О внесении изменений в постановление КМУ от 31 января 2001 года № 80».

В соответствии с этим постановлением Министерство финансов Украины получило возможность осуществления эмиссии облигаций внутреннего государственного займа Украины в иностранной валюте.