Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0270-8,0300 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0280/8,0370, к 12:00 цены упали до 8,0210/8,0250. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0270/8,0300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2523/0,2528, к 12:00 цены снизились к 0,2519/0,2522. К закрытию торгов цены повысились до 0,2520/0,2524. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8000 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3005/1,3080.

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,4420/10,4555, к 12:00 цены повысились до 10,4485/10,4580. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4595/10,4675.