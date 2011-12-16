Заимствования для Кабмина подорожают из-за ухудшения прогноза рейтинга Украины - эксперт

Изменение агентством Moody`s прогноза рейтинга обязательств Украины на уровне В2 в национальной и иностранной валютах со стабильного на негативный впоследствии будет означать более дорогое заимствование для правительства от всех кредиторов, за исключением Международного валютного фонда (МВФ).

Так прокомментировал последствия решения Moody`s для Украины руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр ВАЛЬЧИШЕН.

«Снижению прогноза предшествовал целый ряд известных причин - проблемы выполнения бюджета, ухудшение платежного баланса, отсутствие доступа к кредиторам, застой в программе МВФ и негативный политический фон в свете заключения бывшего премьер-министра», - отметил аналитик.

В свою очередь, комментируя вчерашнее решение Moody`s, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Ольга СЛИВИНСКАЯ отметила, что «похоже, рынок в большей степени следит и реагирует на новости по развитию переговоров по газовому соглашению и общей макростатистикой, а понижение прогноза, как следствие этих событий, уже не влияет на рынок».

Напомним, в четверг, 15 декабря, международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз рейтинга обязательств Украины на уровне В2 в национальной и иностранной валютах со стабильного на негативный.

В сообщении указывается, что основными причинами для снижения прогноза рейтинга стало: увеличение рисков в связи с отсутствием прогресса в программе сотрудничества с Международным валютным фондом; риски снижения экономического развития в условиях ослабления мировой экономики; политические риски, связанные с парламентскими выборами, проведение которых запланировано на 2012 год.