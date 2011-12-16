Азаров считает оптимальными сокращение госдолга до уровня 2007 года

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает оптимальными сокращение объема государственного долга до уровня 2007 года.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, отвечая на вопросы пользователей.

«Какую цену мы уже платим за газ. Это очень большая цена и выражается она не только в прямых перечислениях больших сумм в Россию, а естественно, отвлечение этих сумм от социальных расходов, модернизации страны, но самая большая цена - это наращивание государственного долга. А мы поставили перед собой задачу - выйти на бездефицитный бюджет и постепенно сокращать наши долги, через несколько лет прийти к тому соотношению, которое мы имели в 2007 г. Этот путь откроет нам и нашим компаниям доступ на рынок капитала, ускорит модернизацию страны. Вот на это мы готовы пойти», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2011 года составил 471,38 млрд. грн., или 59,09 млрд. долл., что на 9% больше по сравнению с началом года.

В середине ноября т.г. Н.АЗАРОВ заявлял, что правительство в 2012 году планирует начать существенное сокращение государственного долга.

Также в 2012 году, по словам Н.АЗАРОВА, правительство планирует выйти на 2,5% - максимум 3% дефицита бюджета.

11 ноября т.г. вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что в Украине госдолг находится в допустимых пределах и, по последним данным, составляет немногим больше 39% ВВП.