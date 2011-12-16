В Житомирской области налоговики легализовали 3,7 млн. грн. нелегальных доходов

В Житомирской области за 11 месяцев текущего года налоговики легализовали 3,7 млн. грн. нелегальных доходов.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ГНА Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, за указанный период проведено 443 проверки субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц по вопросу соблюдения ими действующего налогового законодательства при выплате заработной платы.

Кроме того, при проведении контрольно-проверочной работы было выявлено 1005 фактов использования труда наемных работников без заключения трудовых соглашений. В дальнейшем к государственной регистрации и до оформления трудовых отношений с работодателем привлечено 833 человека.

В текущем году на заседаниях комиссий при органах местного самоуправления заслушаны руководители 445 юридических лиц, у которых числилась задолженность по выплате заработной платы и налога с доходов физических лиц. Также заслушаны руководителей 507 юридических лиц, минимизировавших выплату заработной платы наемным работникам.

Также заслушан 331 предприниматель, использующий в своей деятельности труд наемных работников с начислением им зарплаты в размерах меньше минимальной. В результате принятых мер совместно налоговыми органами области и органами местного самоуправления в бюджет обеспечена уплата в размере 5 065,0 тыс. грн. налога на доход физических лиц.