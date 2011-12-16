Международное рейтинговое агентство Moody`s ухудшило прогноз рейтингов Киева и Харькова в иностранной и национальной валюте «B2» со «стабильного» до «негативного».

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие последовало вслед за аналогичными действиями Moody`s по суверенному рейтингу Украины «B2», связанными с возросшими бюджетными и внешними рисками на фоне неопределенности относительно сотрудничества с МВФ.

Рейтинговое действие также учитывало возможное ухудшение экономической ситуации в Украине в связи с проблемами в мировой экономике в целом и увеличение политических рисков, связанных с парламентскими выборами осенью 2012 года.