Азаров поручил провести расследование о закупках дорогих автомобилей для чиновников

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил провести служебное расследование относительно закупки дорогих автомобилей для должностных лиц государственным предприятием "Лески".

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина по поводу появления в СМИ сообщения о желании еще одного высокопоставленного чиновника приобрести дорогой автомобиль за 0,5 млн. грн.

"Эта прихоть чиновника не будет осуществлена, ведь Государственное казначейство Украины категорически не осуществляет таких расходов из государственного бюджета", - подчеркивается в сообщении.

В Департаменте заверили, что по результатами служебного расследования относительно попытки приобретения государственным предприятием "Лески" автомобиля Volkswagen Toureg за 0,5 млн. грн. будет дана надлежащая оценка действиям должностных лиц.