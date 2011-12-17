Азаров поручил провести расследование о закупках дорогих автомобилей для чиновников

13:31, 17 декабря 2011
Финансы
0

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил провести служебное расследование относительно закупки дорогих автомобилей для должностных лиц государственным предприятием "Лески".

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина по поводу появления в СМИ сообщения о желании еще одного высокопоставленного чиновника приобрести дорогой автомобиль за 0,5 млн. грн.

"Эта прихоть чиновника не будет осуществлена, ведь Государственное казначейство Украины категорически не осуществляет таких расходов из государственного бюджета", - подчеркивается в сообщении.

В Департаменте заверили, что по результатами служебного расследования относительно попытки приобретения государственным предприятием "Лески" автомобиля Volkswagen Toureg за 0,5 млн. грн. будет дана надлежащая оценка действиям должностных лиц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter