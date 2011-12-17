Минск. В Беларуси налог на прибыль с 2012 года будет снижен с 24% до 18%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил министр финансов Беларуси Андрей ХАРКОВЕЦ, представляя вчера в Палате представителей проекты законов о внесении поправок в Налоговый кодекс и «О республиканском бюджете на 2012 год».

«Основные усилия по дальнейшему снижению налоговой нагрузки на экономику сосредоточены в отношении главного инвестиционного источника – прибыли предприятий. Предлагается снизить ставку налога на прибыль с 24% до 18%», - сказал А.ХАРКОВЕЦ.

Он отметил, что это будет самая низкая ставка в Таможенном союзе (в России и Казахстане ставка налога на прибыль составляет 20% - УНИАН) и одна из самых низких в странах Западной Европы.

«Это положительно повлияет на решения инвесторов о ведении бизнеса в Беларуси», - считает министр финансов.

А.ХАРКОВЕЦ сообщил, что одновременно планируется изменить подходы к налоговому льготированию прибыли, заменив их общепринятыми и понятными иностранным инвесторам механизмами стимулирования инвестиций.

Он подчеркнул, что совокупность таких решений обеспечит снижение налоговой нагрузки на экономику в размере 0,4% ВВП, или около 2 трлн. рублей.

«Это создает дополнительные положительные эффекты в виде быстрого возврата инвестиционных затрат, стимулирования долгосрочных капитальных вложений в производственные активы, улучшая условия для открытия бизнеса в Беларуси. Это позволит также повысить конкурентоспособность белорусского экспорта в Таможенном союзе», - сказал А.ХАРКОВЕЦ.

Справка УНИАН. В следующем году в Беларуси предполагается уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Будут снижены на 1% стандартные ставки налога при упрощенной системе налогообложения: с 8% до 7% без уплаты НДС и с 6% до 5% - с уплатой НДС.

Также планируется освободить организации от налога на прибыль, которая получена от реализации инновационной продукции собственного производства и высокотехнологичных товаров, если доля такой прибыли составляет более 50%.

Новшеством также станет предоставление плательщикам права изменять в течение налогового периода выбранный метод уплаты налога на прибыль.