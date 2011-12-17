Внешний госдолг Беларуси на конец 2012 года может составить 14 млрд. долларов
Минск. Внешний государственный долг Беларуси на конец 2012 года может составить около 14 млрд. долларов.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил министр финансов Андрей ХАРКОВЕЦ, представляя вчера в парламенте проект госбюджета на следующий год.
При этом он отметил, что в настоящее время госдолг составляет 12,2 млрд. долларов.
«Последние годы устойчивый характер приобрела тенденция нарастания финансовых обязательств государства. Это было обусловлено рядом факторов: необходимостью стабилизации валютного рынка, финансированием отрицательного сальдо платежного баланса, ростом инвестиционного кредитования», - сказал А.ХАРКОВЕЦ.
Он также подчеркнул, что, несмотря на рост внешнего госдолга, не произошло ухудшение качества долгового портфеля. По словам министра финансов, на текущий момент все внешние госзаймы, входящие в долговой портфель Беларуси, являются долгосрочными.
«Средний срок до их погашения составляет порядка шести лет. Стоимость обслуживания внешнего государственного долга составляет около 4% годовых», - сообщил А.ХАРКОВЕЦ.
Вместе с тем он отметил, что в 2012 году сохранится тенденция к росту внешнего госдолга.
«Продолжится освоение кредитов Всемирного банка и Китая на реализацию инвестиционных и инфраструктурных валютоокупаемых проектов. Мы оцениваем освоение в объеме около 1 млрд. долларов», - сказал министр финансов Беларуси.
А.ХАРКОВЕЦ сообщил, что также в 2012 году начнется реализация проекта по строительству АЭС за счет межгосударственного экспортного кредита правительства России.
«На эти цели Беларуси в 2012 году будет выделено до 800 млн. долларов», - сказал А.ХАРКОВЕЦ.
При этом он отметил, что Беларусь может получить два очередные транша кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС - это еще 880 млн. долларов.
«В итоге внешний госдолг на конец будущего года может составить порядка 14 млрд. долларов», - резюмировал министр финансов Беларуси.