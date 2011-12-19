Межбанк: открытие торгов - 8,0250/8,0290 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0250/8,0290 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2507/11, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4515/10,4590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3024/26 (пятница — 1,3005/07).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.