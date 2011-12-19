Литвин спрогнозировал, когда будут рассматриваться бюджет и программа развития

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что проект государственного бюджета на 2012 год во втором чтении и программа социально-экономического развития будут рассматриваться парламентом в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

Он отметил, что в среду на заседании правительства будут рассматриваться эти вопросы, а в пятницу планируется их рассмотрение в ВР.