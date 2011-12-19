Мартыненко считает нецелесообразным рассмотрение госбюджета на этой пленарной неделе

Председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО заявляет, что на этом пленарной неделе рассматривать проект государственного бюджета на 2012 год нецелесообразно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МАРТЫНЕНКО сказал сегодня на Согласительном совете в парламенте.

По его словам, проект бюджета «не выдерживает никакой критики, поскольку увеличиваются расходы на власть, в частности, на правоохранительные органы, и уменьшаются социальные расходы».

Он напомнил, что согласно законодательству и регламенту, для рассмотрения законопроекта и внесения предложений должно быть 10 дней.

Председатель фракции напомнил, что в настоящее время законопроект не внесен в парламент для второго чтения, в то же время на пятницу предусмотрено его рассмотрение.

Н.МАРТЫНЕНКО также отметил, что целесообразно было бы заслушать правительство по поводу переговоров с Российской Федерацией по газовым вопросам. Он отметил, что снова «проходят тайно переговоры» и получится ситуация, как с «Харьковскими соглашениями».