Ефремов: прохождение бюджета в парламенте всегда было сложным

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ напоминает, что прохождение бюджета в парламенте всегда было сложным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

При этом он подчеркнул, что «бюджет – это такой документ, в котором разделить деньги равноправно, чтобы все 450 депутатов были удовлетворены, все области, министерства, практически невозможно».

«Поэтому все принимали соответствующее решение либо в последний день, либо за несколько часов по этому документу», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, Арсений ЯЦЕНЮК, который сегодня критикует данный документ, в бытность председателем Верховной Рады Украины «действовал еще более цинично».

По его словам, тогда принимались документы, которые подавались в парламент за три часа до их рассмотрения, а А.ЯЦЕНЮК «через колено ломал парламент» и принимался соответствующий законопроект.

«Поэтому сегодня быть святее Папы Римского не надо», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что проблемы с подготовкой бюджета на 2012 год связаны с тем, что Украина хочет договориться с Российской Федерацией по поводу снижения цены на газ, поскольку в свое время Юлия ТИМОШЕНКО подписала договоренности, по которым цена на газ самая высокая в Европе.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что нужно принимать бюджет «на благо народа», а не на благо отдельных людей, которые «на горбу своего народа хотят влезть во власть».