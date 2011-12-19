Объем продажи валюты на межбанке 16 декабря составил 1,13 млрд. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 16 декабря т.г. составил 1,13 млрд. долл. (в эквиваленте), что на 306,2 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 878,6 млн. долл.

Как сообщалось, в этот день на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0280/8,0370, к 12:00 цены упали до 8,0210/8,0250. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0270/8,0300 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2523/0,2528, к 12:00 цены снизились к 0,2519/0,2522. К закрытию торгов цены повысились до 0,2520/0,2524. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8000 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3005/1,3080.

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,4420/10,4555, к 12:00 цены повысились до 10,4485/10,4580. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4595/10,4675.