Ассоциация налогоплательщиков добилась согласования порядка уплаты налога на прибыль банками

Ассоциации налогоплательщиков Украины (АПН) удалось добиться, чтобы при проведении налоговыми органами контрольно-проверочных мероприятий банковских учреждений учитывались нормативно-правовые акты НБУ, в соответствии с которыми сформированы определенные суммы расходов, в том числе и те, которые в дальнейшем привели к формированию отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина АРБУЗОВА со ссылкой на результаты встречи с представителями Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), АПН и Национального банка Украины.

По ее словам, банки играют важную роль в развитии экономики и наполнении госбюджета, однако их деятельность часто сопровождается определенными рисками и имеет свою специфику. В связи с этим определенные особенности должен иметь и механизм администрирования налога на прибыль финансово-хозяйственной деятельности банков.

Также В.АРБУЗОВА сообщила, что с целью усовершенствования налоговой системы Ассоциация налогоплательщиков неоднократно организовывала круглые столы, официальные переговоры и встречи с участием руководства ГНСУ, Нацбанка и представителей финучреждений, на которых обсуждались проблемные вопросы налогообложения банковских учреждений и пути их урегулирования.

В частности, стороны пришли к выводу, что НБУ согласно ст. 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» осуществляет четкое регулирование и надзор за работой банков, обеспечивает безопасность и финансовую стабильность банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов.

Кроме того, ключевым моментом надзора НБУ является контроль за финансовыми рисками, анализ размера сформированных резервов (за счет расходов) в соответствии с требованиями нормативных актов и необходимостью соблюдать нормативы регулятивного капитала и его прибыльности. Нацбанк также осуществляет контроль за другими операциями банков, которые влияют на их финансовое состояние. В свою очередь, улучшение качества активов приводит к уменьшению ранее сформированных объемов резервов и, как следствие, к восстановлению базы налогообложения.

«Мы рады, что наша позиция была услышана и поддержана руководством Государственной налоговой службы. Главное на сегодня – продолжать трехсторонний диалог с регулятором и проверяющими органами по остальным спорным вопросам налогообложения. Банки готовы внести свой вклад в развитие экономики нашей страны и наполнение бюджета, однако это должно происходить на основе четкой и стабильной законодательной базы», - подчеркнула В. АРБУЗОВА.