Доллар на межбанке сегодня вырос, евро – снизился

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0250/8,0290, к 12:00 цены снизились 8,0240/8,0280. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,0250/8,0300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2507/11, к 12:00 цены снизились 0,2505/09. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2503/07. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0315 (+0,2315).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2985/1,3045. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4515/10,4590, к 12:00 цены повысились 10,4525/10,4615. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,4475/10,4580.