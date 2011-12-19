Валовой внешний долг Украины за 9 месяцев вырос на 5%

Валовой внешний долг Украины в январе-сентябре 2011 года увеличился на 5%, в третьем квартале сократился на 0,2% - до 123,149 млрд. долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления за январь-сентябрь вырос на 6,7%, или на 1,667 млрд. долл., в третьем квартале сократился на 2,4% - до 26,649 млрд. долл.

По итогам третьего квартала внешний долг органов денежно-кредитного регулирования сократился на 2,2% - до 7,615 млрд. грн.; банков — на 5,6%, до 25,944 млрд. долл; других секторов - увеличился на 3,3% - до 56,102 млрд. долл.

Межфирменный долг (прямые инвестиции) за третий квартал увеличились с 6,494 млрд. долл. до 6,839 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2010 году увеличился на 13,5%, или на 13,9 млрд. долл. США, – до 117,345 млрд. долл. США (85,7% от ВВП).