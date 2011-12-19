Столичные налоговики увеличили возмещение НДС на 1,3 млрд. грн.

Столичные налогоплательщики в январе-ноябре 2011 года заявили к возмещению 7,29 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС). В целом за отчетный период на счета налогоплательщиков возмещено 5,466 млрд. грн., что почти на 1,3 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в г. Киев.

Как отметила председатель комиссии по проведению реорганизации ГНА в г. Киев, директор департамента налогового контроля ГНСУ Ирина НОСАЧЕВА, за период действия Налогового кодекса в Киеве в автоматическом режиме возмещено более 455 млн. грн. НДС 48 предприятиям, из них 10 предприятий получают его систематически.

«Сейчас, по декларациям октября, 30 налогоплательщиков Киева автоматически получат бюджетное возмещение НДС на сумму 213 млн. грн.», - сообщила И.НОСАЧЕВА.