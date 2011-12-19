Кабмин предлагает законом о госбюджете определять направления госгарантий

Законом о государственном бюджете должны определяться объемы и направления, по которым ежегодно могут предоставляться государственные гарантии.

Об этом идет речь в поданном правительством и обнародованном на сайте Верховной Рады законопроекте №9579, которым предлагается внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины.

На сегодня в госбюджете указываются объемы госгарантий, а их направления определяет Кабинет министров.

Как говорится в объяснительной записке, в правительстве считают, что предложенные изменения «обеспечат эффективное использование механизма предоставления таких гарантий в поддержку реализации важных для развития государства проектов».