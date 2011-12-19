Первым председателем коллегии ЕЭК назначен представитель России

Москва. Первым председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назначен министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор ХРИСТЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение приняли сегодня в Москве президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Мы сейчас реально создали первый наднациональный орган, который будет заниматься интеграцией, мы создали Евразийскую комиссию. Это самый серьезный шаг в деле формирования Евразийского экономического пространства и впоследствии создания Евразийского экономического союза», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, главы государств утвердили персональный состав и распределили обязанности между членами коллегии ЕЭК. Также принято решение о численности департаментов Евразийской экономической комиссии.

По итогам встречи также подписаны два международных договора: о таможенных пошлинах и о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Как сообщал УНИАН, Евразийская экономическая комиссия должна приступить к работе с 1 января 2012 г.

Планируется наделить ЕЭК функциями по осуществлению руководства интеграционными процессами в формате Таможенного союза (ТС) и ЕЭП. Таким образом, эта Комиссия – впервые в «постсоветской истории» – призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к государствам-участникам органом, которому будут постепенно передаваться национальные полномочия. Принципиально важно, что механизм принятия решений в рамках ЕЭК исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня – совет комиссии и коллегию комиссии.

Совет в составе вице-премьеров будет осуществлять общее регулирование интеграционными процессами в ТС и ЕЭП. Вышестоящим органом для ЕЭК является высший Евразийский экономический совет, который будет собираться на уровне глав правительств и глав государств. ЕЭК руководствуется его решениями и может быть наделена им правом подписывать международные договоры и образовывать свои представительства в третьих странах, а также при международных организациях.