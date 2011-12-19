ЕЭП открыто для присоединения стран ЕврАзЭС и СНГ - Медведев

Москва. Единое экономическое пространство (ЭЕП) открыто для присоединения стран ЕврАзЭС и СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Наше сообщество открыто для присоединения новых участников, прежде всего речь о наших ближайших партнерах по ЕврАзЭС и СНГ. С каждым из этих государств мы готовы обсуждать, каким образом может осуществляться соответствующие присоединение», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что в ЕЭП готовы, чтобы с каждым из этих государств формировать соответствующую «дорожную карту» с учетом реальной экономической ситуации в каждой из стран и ситуации в глобальной экономике.

Он сообщил, что на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС при участии Президентов шести стран обсуждалось дальнейшее развитие сообщества.

«Мы договорились, что будем стараться найти такие формы работы, при которой весь тот позитив, который создан в ЕврАзЭС, сохранится, но, в тоже время, мы будем стараться подтягивать те государства, которые не входят в высший Евразийский экономический совет, до уровня более высокой интеграции», - сказал он.

По его словам, принято решение в ближайшее время провести еще один саммит ЕврАзЭС в Москве, чтобы окончательно принять решение о том, каким образом будет осуществляться интеграция.

«Очевидно, что нам надо будет принять решение о том, чтобы этой темой занимался единый аппарат. И чтобы то, что создано до этого, полноценным образом было перенесено в формат работы коллегии (Евразийской экономической комиссии) и соответствующие структуры ЕврАзЭС», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он пообещал, что дата саммита будет определена в самое ближайшее время.

С 1 января 2012 года заработает ЕЭП, что обеспечит свободное движение товаров, финансов и услуг.

Он сообщил, что объем полномочий Евразийской экономической комиссии как наднационального органа постепенно будет расширяться.