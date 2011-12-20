Германия с Францией инициируют новый формат Евросоюза – эксперт

Германия с Францией фактически инициировали новый формат Европейского Союза.

Такое мнение в комментарии Институту Горшенина высказал бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Экономическая теория, на основании которой выстраивались экономические и финансовые отношения, устарела. Пока в Европе нет ответа, как развивать структуру экономических отношений, как строить финансовые рынки», - уверен эксперт.

Более того, по словам И.УМАНСКОГО, сейчас активно пересматривается формат политического уклада в Европе. «Германия с Францией инициировали, по сути, новый формат Евросоюза. Прозвучало так: мы надеемся, что это будет большой формат – 28 стран, 27 Евросоюза плюс Англия. Либо минимум 17 стран еврозоны. Даже если этого не произойдёт, Франция и Германия будут делать это однозначно, а все остальные – хотите, присоединяйтесь, хотите – нет», - сказал он.

По мнению И.УМАНСКОГО, объединение европейских стран нового формата будет проходить на основании других принципов, нежели в ЕС.

«Делегирование надгосударственному европейскому сообществу в лице Еврокомиссии - как там будут называться новые органы, пока тоже ответов нет - в том числе, части суверенных прав и полномочий, что потребует изменения национальной Конституции, и делегирование прав, как следствие, в части экономической, бюджетной и фискальной политики. То есть, национальных полномочий, чего не было сейчас. Каждая страна сейчас осуществляет самостоятельную экономическую бюджетную политику – это было хорошо, пока всё было хорошо. Когда пришёл кризис, поняли, что должны быть чёткие требования ко всем странам, а это возможно только при смене формата европейского договора - что и предложили сейчас Германия с Францией. По большому счёту, другого выхода, если говорить о будущем Евросоюза, у них нет. Мне кажется, что это предложение достаточно конструктивное, правильное. Другой вопрос, что нас в ближайшие годы ждёт переформатирование Европы», - считает И.УМАНСКИЙ.

Также он отметил, что на данный момент противником нового формата Евросоюза является Великобритания. «Их можно понять. Они и не в еврозоне, они сохранили национальную валюту. С другой стороны, Англия не очень хочет частично брать на себя проблемы, риски периферийных стран Европы. Германии и Франции деваться некуда. Они уже в Евросоюзе, в еврозоне. И, по большому счёту, только на них евровалюта и держится. Но у них нет инструментария, чтобы заставить других участников еврозоны придерживаться каких-то принципов – в бюджетной политике, в долговой политике. Сейчас они могут, грубо говоря, только пользоваться инструментом «мы вам дадим денег, если вы проведёте реформу», - полагает И.УМАНСКИЙ.

При этом он заметил, что вхождение в состав объединения нового формата будет добровольно-принудительным для стран-участниц ЕС.

«Те, кто не захочет, не будут в Евросоюзе - останутся один на один с вызовами, которых слишком много. Будут понятные требования к каждой стране, к бюджету. Ограничение полномочий, невозможность выйти за рамки согласованной в целом на какой-то бюджетный период политики. Безусловно, всё равно бюджет будет у каждой страны свой, и каждая страна будет его самостоятельно и формировать, и исполнять. Но в рамках тех рамок, которые будут согласованы для всей еврозоны», - сказал И.УМАНСКИЙ.