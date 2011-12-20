Сегодня для евро целью станет уровень 1,2950 - эксперт

В условиях низколиквидной предрождественской ситуации движения на рынке могут быть непредсказуемы по амплитуде, но, скоре всего, целью 20 декабря для евро станет уровень 1,2950, сопротивление – 1,3050, для фунта диапазон составит 1,5450 – 1,5550, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, новости по еврозоне вряд ли будут радовать рынок. Индикатор условий деловой среды от IFO по Германии обещает продемонстрировать снижение до планки 106. А вот данные по США – изменение числа закладок новых фундаментов – могут вполне поддержать доллар в дальнейшем укреплении.