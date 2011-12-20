Соглашение о ЗСТ с ЕС обеспечит дополнительный ежегодный прирост ВВП Украины на 2% - Клюев

После вступления в действие Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, которое является составной частью Соглашения об ассоциации, Украина может рассчитывать на дополнительный ежегодный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Хотя, де-факто, соглашение пока не парафировано, успешное окончание политических переговоров – достаточно серьезный прорыв. Мы шли к этому не один год, и прекрасно известно, что дорога была непростой. И результаты будут не общедипломатическими, а конкретными: это и зона свободной торговли, и прогресс в упрощении визового режима. Я согласен, что проект договора достаточно амбициозен, т.е. ставит смелые и перспективные цели», - сказал первый вице-премьер-министр.

Комментируя возможность окончательного подписания соглашения, А.КЛЮЕВ отметил: «Есть основания считать, что это произойдет не позднее, чем через год. Еще некоторое время может занять ратификация, но не думаю, что это будет долго. Пока же стоит задача парафирования договора, в котором, ни много, ни мало, 2 000 страниц. А это, как минимум, 10,5 часов чистой работы», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, на это уйдет около полутора месяцев.

А.КЛЮЕВ также добавил, что от украинской стороны заниматься парафированием будет заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

19 декабря на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

После этого первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ спрогнозировал, что Соглашение об ассоциации будет парафировано в течение месяца-полутора.