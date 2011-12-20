НБУ разъяснил, какие документы могут предъявляться при обмене валюты

Нациоанльный банк Украины разъяснил, какие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие резидентность, могут предъявляться при осуществлении операций по обмену валюты.

Так, согласно письму с разъяснениями НБУ, направленном коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН, в перечень документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее резидентность при проведении операций по обмену валюты входят: для физического лица-резидента – паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, национальный паспорт гражданина другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное жительство вместе с удостоверением на постоянное проживание; для физического лица-нерезидента - национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей.

Также НБУ сообщает, что граждане Украины не смогут обменять валюту по паспорту, в котором не вклеена фотография по достижении 25 и 45-летнего возраста.

«В соответствии с пунктом 8 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 № 2503-XII, паспорт, в который не вклеены новые фотографии, считается недействительным» - говорится в разъяснении НБУ. Также Нацбанк подтвердил право банка проводить «идентификацию клиента» при проведении валютно-обменных операций отметив, что «согласно части 13 статьи 9 раздела I Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» идентификация клиента не является обязательной в случае проведения финансовой операции лицами, которые ранее были идентифицированы».

Соответственно если физическое лицо, которое обратилось в банк с целью проведения валютно-обменной операции, ранее было идентифицировано банком, банк проводит валютно-обменную операцию для такого физлица без дополнительной идентификации.