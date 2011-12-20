МИД рекомендует перед выездом в ОАЭ, Катар и Бахрейн проверять подлинность валюты

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам перед выездом в Объединенные Арабские Эмираты, Государство Катар и Королевство Бахрейн проверять подлинность валюты.

Об этом говорится в переданных УНИАН рекомендациях МИД Украины гражданам, которые планируют путешествия в ОАЭ, Катар и Бахрейн.

По информации Посольства Украины в ОАЭ, на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Государства Катар и Королевства Бахрейн в последнее время увеличилось количество фактов выявления у иностранцев, в том числе граждан Украины, фальшивых долларовых купюр.

При этом в уголовном законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов попытка обмена поддельного денежного знака квалифицируется как преступление против государства. Во время проведения предварительного следствия, которое может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, у лица, которое пыталось сбыть денежные знаки, изымается паспортный документ, ограничивая таким образом его право на выезд из страны. Расходы на проживание и пребывание в стране в таком случае местными компетентными органами не компенсируются.

Учитывая это, МИД Украины рекомендует гражданам Украины обращаться в банковские учреждения для проверки валюты перед выездом в Объединенные Арабские Эмираты, Государство Катар и Королевство Бахрейн.