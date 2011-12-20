Доллар и евро на украинском межбанке продожают рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0250/8,0290, к 12:00 цены поднялись 8,0290/8,0340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2499/0,2503, к 12:00 цены выросли 0,2503/07. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 32,0695 (+0,0380).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3015/17, а к 12:00 выросли 1,3075/77. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4410/10,4495, к 12:00 цены ушли вверх 10,4965/10,5075.