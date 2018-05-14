Банки массово собрались в Интернет

Конец года для банков не только пора финансовых отчетов и подведения итогов, но и оценка стратегии и формирования модели ведения бизнеса на следующий год. Анализируя рыночные тенденции 2011-го, можно спрогнозировать основные банковские тренды на 2012 год, среди которых - развитие интернет-банкинга, борьба за свободные средства физлиц в условиях нестабильной ситуации с гривневой ликвидностью.

Политика Национального банка, направленная на сдерживание инфляции и обеспечение стабильности национальной валюты, привела к дефициту гривневых ресурсов на финансовом рынке. Так, по словам банкиров, ситуация с гривней остается весьма волатильной и трудно прогнозируемой. При этом проблемы с ликвидностью, в свою очередь, обусловили рост процентных ставок как по кредитным, так и по депозитным продуктам.

«Учитывая вышесказанное, можно спрогнозировать, что с точки зрения привлечения денежных ресурсов основной акцент в следующем году банки будут делать преимущественно на работе с сегментом физических лиц», - отмечает член правления, директор департамента филиальной сети "Пиреус Банка" Дмитрий Мусиенко.

По его словам, такая тенденция обусловлена тем, что в настоящее время, ввиду недоступности банковских кредитов, субъекты хозяйствования вынуждены направлять на развитие бизнеса все свои временно свободные средства вместо размещения их на депозитных счетах.

Что же касается продуктового ряда, то, по словам Д.Мусиенко, в настоящее время он уже имеет достаточно широкий диапазон, большинство потребностей вкладчиков покрывается существующей линейкой депозитных продуктов.

«В связи с этим мы не ожидаем выхода на рынок каких-либо принципиально новых депозитных продуктов. Банки будут сфокусированы на максимальном расширении своего продуктового ряда, подтягивая его к лучшим предложениям рынка», - подчеркнул Д.Мусиенко.

Все как один банкиры считают, что в следующем году локомотивом развития депозитных продуктов станет усовершенствование функционирования интернет-сервисов, параллельно с внедрением возможности оформления и обслуживания депозитных продуктов в режиме онлайн. В целом, в следующем году банки продолжат расширять перечень возможностей для клиентов за счет удаленных каналов обслуживания посредством компьютеров, мобильных телефонов и т.д.

Как сообщил член правления, директор по маркетингу и персоналу «Надра Банка» Анатолий Шеремета, одной из инноваций «Надра Банка» в текущем году стал «Интернет-банкинг» для физических лиц и «Клиент–Банк» - для юридических лиц. Также в этом году банк планирует завершить централизацию функций бек-офиса, увеличив удельный вес менеджеров, продающих услуги. В октябре «Надра Банк» запустил HR-проект «Фабрика эффективных менеджеров», который предусматривает обучение и тестирование сотрудников фронт-офиса.

В свою очередь заместитель председателя правления «Эрсте Банка» Светлана Черкай отметила, что в 2012 году банк предложит своим клиентам новый интернет-банкинг для физических лиц, который предоставит возможность осуществлять коммунальные платежи, погашать кредит, размещать депозиты и т.д.

«В конце 2012 года мы также планируем предоставить возможность мобильных платежей. «Эрсте Банк» будет продолжать работать с сегментом массового рынка, больше заходить в сегмент среднего рынка. Кроме того, мы хотим больше понимать, что такое предпринимательство в нашей стране, и будем продолжать с ним работать», - сообщила С.Черкай.

Расширить функционал своих продуктов, приблизив его наполнение к лучшим предложениям на рынке, планирует и «Пиреус Банк». Как сообщил Д.Мусиенко, в планах банка внедрить депозиты с правом пополнения, долгосрочные вклады (с ежегодным пересмотром процентной ставки), краткосрочные депозиты с возможностью автоматической пролонгации на новый срок под повышенную процентную ставку. «Также наш банк готовит существенное расширение перечня мотивационных программ по привлечению средств клиентов (как физических, так и юридических лиц) на депозитные счета, тем самым мы ожидаем увеличить лояльность наших вкладчиков», - подчеркнул Д.Мусиенко.

Кроме того, по его словам, в следующем году планируется существенно расширить функционал интернет-сервиса «Пиреус Онлайн Банкинг», добавив в него возможность открытия и обслуживания всех видов депозитных продуктов банка в онлайн-режиме.

По словам члена правления "Надра Банка" А.Шереметы, также одним из основных трендов следующего года станет ориентация банков на работу с клиентами с достаточно высоким уровнем дохода. Это касается как физических, так и юридических лиц. В работе с ними банки применяют персонифицированный подход, то есть, персональный менеджер подбирает оптимальные предложения, которые максимально соответствуют финансовым целям и задачам клиента.

С другой стороны, как отмечает С.Черкай, банкам также интересен и альтернативный сегмент, который сейчас начинает выходить на рынок – частные предприниматели и мелкий бизнес с небольшими оборотами. При этом она подчеркнула, что однозначно можно сказать, что банки будут продолжать кредитовать своих постоянных клиентов, то есть, клиентов с которыми у них сформировались долгосрочные отношения и чьи движения по счетам банки понимают. Им банки продолжат предлагать программы лояльности.

По словам Д.Мусиенко, продуктовая политика «Пиреус Банка» для клиентов малого и среднего бизнеса на следующий год будет предусматривать предложение комплексных решений по управлению денежными потоками предприятия, которые соединяют в себе как возможность осуществлять расчётные, кассовые, валютно-обменные операции, так и приумножать капитал с помощью размещения свободных средств на сберегательных счетах или срочных депозитах.

Кроме этого, будет сделан особый акцент на удобстве решений по дистанционному управлению денежными потоками – системе клиент-банк, а также предложениях клиентам особых условий по зарплатным проектам.

В "Надра Банке" считают, что в следующем году банки будут стараться получать синергетический эффект в работе с разными клиентскими сегментами. «К примеру, привлекая на обслуживание крупную компанию как корпоративного клиента, ее сотрудникам банк предлагает услуги/продукты для физических лиц. Для таких клиентов «Надра Банк» предлагает более выгодные, по сравнению со стандартными, условия по обслуживанию текущего счета, размеры депозитных ставок и так далее», пояснил А.Шеремета.

Массового отказа крупных банков от работы в розничном сегменте в следующем году, скорее всего, не произойдет. При этом вполне вероятно, что многие банки займутся реформированием своей сети с целью повышения эффективности ее работы, что, возможно, приведет к уменьшению ее размеров.

«Скорее, мы увидим уменьшение крупных банков до уровня средних, то есть, в некой степени реструктуризацию их бизнеса. Таким образом может произойти укрупнение или слияние банков, либо большие банки попытаются стать меньшими не в части активов и пассивов, а в части сетки», - считает С.Черкай.

Также можно ожидать переформатирования бизнеса банков, работающих в сегменте потребительского кредитования, особенно в случае внедрения НБУ ряда ограничений в части выдачи такого рода кредитов. «Возможно изменение структуры бизнеса у ряда банков, специализирующихся на выдаче кредитов наличными, а также на потребительском кредитовании – с большим акцентом на бизнес-сегмент», - считает Д.Мусиенко.

А.Шеремета считает, что в будущем году банки будут переходить на более простые и понятные клиентам коммуникации, поскольку доступная подача продукта способствует более быстрому принятию решения клиентом. В новом году все технологические функции документарного характера банки будут стремиться решать за счет удаленного доступа. «Поэтому одними из приоритетных направлений для инвестирования в нашем банке станут - новые технологии и персонал. Для обеспечения общей эффективности бизнеса банки начнут оптимизировать процесс дистрибуции, сокращение персонала, который не задействован в прямых продажах», - подчеркнул А.Шеремета.

В целом, 2012 год обещает стать годом «комплексного подхода» в обслуживании банками своих клиентов. Предложение для каждого клиента наиболее подходящего перечня продуктов и услуг, исходя из его конкретных потребностей в следующем году, будет являться основным драйвером успешности ведения бизнеса любым банковским учреждением. По крайней мере, именно так считают в банках. Найдут ли все эти идеи отклик у клиентов - покажет будущий год.

Савва Алексеев (УНИАН)