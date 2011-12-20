На межбанке торги по доллару закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0250/8,0290, к 12:00 цены поднялись до 8,0290/8,0340. К закрытию торгов ценовые уровни понизились - 8,0270/8,0335 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2499/0,2503, к 12:00 цены выросли до 0,2503/0,2507. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2501/0,2505. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,0761 (+0,0446).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3015/1,3017, а к 12:00 выросли до 1,3080/1,3082.

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,4410/10,4495, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4965/10,5075. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,4855/10,4980.