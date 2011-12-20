Доверие инвесторов к Украине упало до рекордно низкого уровня

Уровень доверия инвесторов к рынку Украины в четвертом квартале 2011 г. снизился до рекордно низкого уровня — 2,19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна ДЕРЕВЯНКО на пресс-конференции.

«В четвертом квартале 2011 г. уровень доверия инвесторов к рынку Украины снизился до рекордно низкого уровня - 2,19, что является более чем существенным падением по сравнению с даже третьим кварталом этого года, когда показатель уже продемонстрировал негативную динамику и составил 2,56», - сказала А.ДЕРЕВЯНКО.

Она отметила, что основными причинами негативного восприятия экономики и инвестиционного климата Украины инвесторами стали нестабильность внешней политики, неблагоприятный экономический прогноз на 2012 г., усиление давления на бизнес со стороны органов власти, коррупция и несбалансированная система налогообложения.