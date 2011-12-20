ГНСУ предупреждает о возможных мошеннических действиях от ее имени во время праздников

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) предупреждает о возможных мошеннических действиях от ее имени во время новогодних праздников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе налогового ведомства, в последнее время участились случаи, когда неизвестные от имени ГНСУ или должностных лиц службы обращаются в концертные, театральные агентства, другие организации, предоставляющие услуги в области шоу-бизнеса, и пытаются заказать выступления известных артистов, развлекательные программы и т.д. При этом «заказчики» требуют бесплатного предоставления развлекательных услуг или значительных скидок.

ГНСУ официально заявляет, что никаких масштабных праздничных мероприятий (корпоративов, концертов, новогодних вечеров и т.д.) проводить не планирует.

В Госналогслужбе обращаются к гражданамс просьбой в случае подобных «заказов» от имени налоговиков сообщать в службу внутренней безопасности ГНСУ.