Рада расширила использование гривны как средства платежа между резидентами и нерезидентами

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 7 Декрета Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» (относительно расширения сферы использования валюты Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено установить норму относительно возможности использования иностранной валюты и гривни в качестве средства платежа в расчетах между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота и обеспечения права Нацбанка на установление порядка проведения таких расчетов.

Также законом отменено ограничение относительно необходимости получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота в национальной валюте Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что гривня во внешнеэкономических расчетах за товары и услуги почти не используется, ее удельный вес за январь-август 2011 года составляет всего 0,1% от общего объема.