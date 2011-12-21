ВР хочет списать долги предприятиям оборонно-промышленного комплекса

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно вопросов налогообложения предприятий оборонно-промышленного комплекса)» (№ 9347).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено содействие улучшению финансового положения государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе казенных предприятий, которые включены в состав Государственного концерна "Укроборонпром", предотвращение их банкротства, потери научно-технического, интеллектуального, технологического и производственного потенциала предприятий ОПК, обновление мобилизационных мощностей для обеспечения национальной безопасности государства.

Предусмотрено урегулировать процедурные вопросы и внедрить механизм списания и реструктуризации налоговой задолженности таких предприятий, которая образовалась из-за тяжелого финансово-экономического состояния этих предприятий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость принятия проекта Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно вопросов налогообложения предприятий оборонно-промышленного комплекса) обусловлена сложным финансовым состоянием, в котором находятся такие предприятия, что в значительной степени связано с недостаточной загрузкой предприятий ОПК государственным оборонным заказом. Отрицательно на деятельности таких предприятий сказалось поэтапное и плановое сокращение количества вооружения и военной техники в условиях реформирования Вооруженных сил Украины, а также ограниченность расходов государственного бюджета на разработку, производство, капитальный ремонт и модернизацию вооружения и военной техники ВСУ и других военных формирований.

«Сложившаяся ситуация требует осуществления мер по проведению реструктуризации налоговой задолженности предприятий ОПК, которая составляет: 248,6 млн. гривень – задолженность перед государственным бюджетом; 366,1 млн. гривень – задолженность перед государственными целевыми фондами», - говорится в пояснительной записке.